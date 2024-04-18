18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Tokat'ta gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
ABONE OL
Tokat’ta gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD sosyal medya hesabından olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 9,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Sulusaray (Tokat)

Tarih:2024-04-18

Saat:01:06:59 TSİ

Enlem:40.05611 N

Boylam:35.9775 E

Derinlik:9.97 km

OLUMSUZ DURUM VAR MI?

AFAD sosyal medya hesabından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten AFAD, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

AFAD 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-04-18 01:06:5940.0561135.97759.97MW4.7Sulusaray (Tokat)Detay

2024-04-18 00:25:2838.0305637.608067.0ML2.6Doğanşehir (Malatya)Detay

2024-04-17 23:43:1737.2052828.7316714.19MW3.9Menteşe (Muğla)Detay

2024-04-17 23:38:5938.4533337.341117.0ML1.4Darende (Malatya)Detay

2024-04-17 23:36:3937.7338936.286677.0ML1.9Andırın (Kahramanmaraş)Detay

2024-04-17 23:16:5238.2422237.734446.7ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)Detay

2024-04-17 23:11:2038.5647240.456948.29ML1.7Lice (Diyarbakır)Detay

2024-04-17 22:53:4238.1863938.591117.08ML1.1Battalgazi (Malatya)Detay

2024-04-17 22:20:5238.8269437.455567.0ML1.5Gürün (Sivas)Detay

2024-04-17 22:16:5739.7894443.599447.0ML2.3Doğubayazıt (Ağrı)Detay

2024-04-17 22:03:4637.98529.303617.01ML1.1Çal (Denizli)Detay

2024-04-17 20:44:2040.0291725.6194419.32ML1.9Ege Denizi - [12.95 km] Gökçeada (Çanakkale)Detay

2024-04-17 20:40:1838.482527.240289.5ML1.8Bornova (İzmir)Detay

2024-04-17 20:18:5638.2488937.875285.05ML1.3Akçadağ (Malatya)Detay

2024-04-17 20:13:0038.2394427.668337.0ML1.5Bayındır (İzmir)Detay

2024-04-17 19:26:5837.4172236.792227.0ML2.6Türkoğlu (Kahramanmaraş)Detay

2024-04-17 19:16:5740.7438942.378069.2ML1.1Şenkaya (Erzurum)Detay

2024-04-17 19:01:2237.1916732.154177.0ML1.5Bozkır (Konya)Detay

2024-04-17 18:46:1938.1858337.876399.49ML1.1Doğanşehir (Malatya)Detay

2024-04-17 18:35:2737.9797237.384727.0ML1.5Nurhak (Kahramanmaraş)Detay

2024-04-17 17:21:2139.6094441.059179.95ML1.8Çat (Erzurum)Detay

2024-04-17 16:42:1537.3530637.0886114.82ML2.0Pazarcık (Kahramanmaraş)Detay

2024-04-17 15:31:4937.8391733.844177.0ML1.7Emirgazi (Konya)Detay

2024-04-17 15:28:4638.2888929.666397.0ML1.2Çivril (Denizli)Detay

2024-04-17 15:14:1938.1091738.527787.0ML1.4Sincik (Adıyaman)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA