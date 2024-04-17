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AFAD duyurdu! Muğla'da korkutan deprem

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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AFAD duyurdu! Muğla’da korkutan deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

YERİN 14 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE
Sarsıntının yerin 14 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Menteşe (Muğla)

Tarih:2024-04-17

Saat:23:43:17 TSİ

Enlem:37.20528 N

Boylam:28.73167 E

Derinlik:14.19 km

AFAD 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-04-17 23:43:17 37.20528 28.73167 14.19 MW 3.9 Menteşe (Muğla)
2024-04-17 23:16:52 38.24222 37.73444 6.7 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-17 23:11:20 38.56472 40.45694 8.29 ML 1.7 Lice (Diyarbakır)
2024-04-17 22:53:42 38.18639 38.59111 7.08 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-04-17 22:20:52 38.82694 37.45556 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-04-17 22:16:57 39.78944 43.59944 7.0 ML 2.3 Doğubayazıt (Ağrı)
2024-04-17 22:03:46 37.985 29.30361 7.01 ML 1.1 Çal (Denizli)
2024-04-17 20:44:20 40.02917 25.61944 19.32 ML 1.9 Ege Denizi - [12.95 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-04-17 20:40:18 38.4825 27.24028 9.5 ML 1.8 Bornova (İzmir)
2024-04-17 20:18:56 38.24889 37.87528 5.05 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-04-17 20:13:00 38.23944 27.66833 7.0 ML 1.5 Bayındır (İzmir)

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