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Ankara'da park halindeki otomobilde patlama! 2 araç küle döndü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Ankara’da park halindeki otomobilde patlama! 2 araç küle döndü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sitede park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

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