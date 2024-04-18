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Tekirdağ'da tartışmada seyir halindeki araçtan atlayan sürücü yaralandı

Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Tekirdağ’da tartışmada seyir halindeki araçtan atlayan sürücü yaralandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde araçla seyir halındeyken başka bir araçtaki arkadaşı ile tartışan sürücü, araçtan atlaması sonucu yaralandı.

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