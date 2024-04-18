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Bolu'da dönel kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Bolu’da dönel kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bolu’da Sümer Mahallesi’nde dönel kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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