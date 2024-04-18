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Polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında

Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında

Beylikdüzü'nde motosikletli şüphelilerin belindeki silahı fark eden polis dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheliler ile polisin kovalaması kask kamerasına yansırken 18 yaşından küçük olduğu belirlenen şüphelilerin üzerinde 1 adet havalı tabanca ve satışı yasaklı olan cinsel güç artırıcı ilaçlar bulundu.

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