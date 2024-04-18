18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu

Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.04.2024
ABONE OL
Sivas’ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu

Son dakika haberine göre Sivas'ta kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA