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Gasp etmeye çalıştığı genci hastanelik etti

Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Gasp etmeye çalıştığı genci hastanelik etti

Aksaray'da parkta arkadaşlarıyla gezen genci gasp etmeye çalışan şahıs, gasp edemeyince genci hastanelik edene kadar darp etti.

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