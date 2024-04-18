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Çankırı'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Çankırı’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Çankırı'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, hızla gelen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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