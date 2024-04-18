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Sakarya'da market çalışanına kurşun yağdırdı: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Sakarya’da market çalışanına kurşun yağdırdı: O anlar kamerada

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde marketin reyon kısmında çalışan R.A.’ya (47), husumetlisi A.Ö.’nün (20) kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Marketin dışından ateş etmeye başlayan şahsın, yerde yaralı yatan market çalışanına ateş etmeye devam ettiği görüldü.

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