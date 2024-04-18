Giresun’da 12 milyonluk kuyumcu soygunu! Kilolarca altınla kayıplara karıştılar





Olay esnasında işyeri içerisinde bulunan Abdullah Bay saat 11.00 sıralarında maskeli iki kişinin ellerinde pompalı tüfekle dükkana girdiğini belirterek "Taksiden inerek, ellerindeki pompalı tüfekle iş yerine girdiler. Tüfeği doğrultan bir soyguncu silaha yönelmem üzerine tüfekle bir el ateş etti.