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Giresun'da 12 milyonluk kuyumcu soygunu! Kilolarca altınla kayıplara karıştılar

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Giresun’da 12 milyonluk kuyumcu soygunu! Kilolarca altınla kayıplara karıştılar

Giresun'da bulunan bir kuyumcuya sabah saatlerinde giren yüzleri maskeli iki soyguncu yaklaşık 5 kilo altın çalarak kayıplara karıştı. Ellerinde pompalı tüfek olan soyguncuları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşanan kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansırken, kuyumcu dükkanı çalışanı Abdullah Bay yaşadıkları soygun anlarını anlattı.



Olay esnasında işyeri içerisinde bulunan Abdullah Bay saat 11.00 sıralarında maskeli iki kişinin ellerinde pompalı tüfekle dükkana girdiğini belirterek "Taksiden inerek, ellerindeki pompalı tüfekle iş yerine girdiler. Tüfeği doğrultan bir soyguncu silaha yönelmem üzerine tüfekle bir el ateş etti.

Beni silah zoruyla vitrinden uzaklaştırarak vitrindeki altınları çantaya doldurmaya başladılar. Çalınan altınların 4-5 kilo civarında olduğunu düşünüyorum. Soyguncular sürekli birbirlerine 'Çabuk ol, acele et, geç kaldık, hadi gidelim' diyerek acele ediyorlardı" dedi.

Bay, altınları alan soyguncuların dükkanın dışında havaya ateş ederek geldikleri araçla kaçtıklarını söyledi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Öte yandan çalınan altınların yaklaşık 10-12 milyon lira değerinde olduğu öğrenilirken, kaçan soyguncuların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

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