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Bursa'da "yol verme" kavgası

Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Bursa’da yol verme kavgası

Bursa'da "yol verme" tartışmasından sürücüler kavga ederek birbirlerine saldırdı.

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