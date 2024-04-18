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Sakarya'da 'Anı olarak kalsın' diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Sakarya’da ’Anı olarak kalsın’ diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı

Sakarya’da bir evin içerisinde ‘anı olarak kalsın’ diye kaydedilen uyuşturucu ortamı görüntüleri sosyal medyaya düştü. Emniyet ve Valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı videoların ardından polis ekipleri harekete geçti.

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