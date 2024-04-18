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İlginç görüntü! Satıcının elinden kaçırdığı uçan balonlar ağaca takılı kaldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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İlginç görüntü! Satıcının elinden kaçırdığı uçan balonlar ağaca takılı kaldı

Eskişehir’de bir satıcının elinden kaçırması sonucunda ağaca takılan onlarca uçan balon ilginç görüntü oluşturdu.

Kentin en işlek noktalarından olan Porsuk Bulvarı üzerinde ekmek parası kazanmak için gayret gösteren satıcı kaza eseri elindeki bütün uçan balonları kaçırdı.

Bunun sonucunda havalanan onlarca balon bölgedeki bir ağaca takılı kaldı. Ağacın yüksek olmasından dolayı satıcı tüm çabalarına rağmen mallarını geri alamazken, ortaya çıkan ilginç manzara çevreden geçen vatandaşların şaşkın bakışlarına neden oldu.

Satıcının pes ederek bölgeyi terk etmesi sonrası saatlerce aynı yerde kalan balonlar çevreden geçen bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile fotoğraflandı.

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