İlginç görüntü! Satıcının elinden kaçırdığı uçan balonlar ağaca takılı kaldı

Bunun sonucunda havalanan onlarca balon bölgedeki bir ağaca takılı kaldı. Ağacın yüksek olmasından dolayı satıcı tüm çabalarına rağmen mallarını geri alamazken, ortaya çıkan ilginç manzara çevreden geçen vatandaşların şaşkın bakışlarına neden oldu.