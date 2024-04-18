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Bursa'da babası evlatlıktan reddedince kardeşini rehin alan ağabey tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Bursa’da babası evlatlıktan reddedince kardeşini rehin alan ağabey tutuklandı

Bursa’da babasıyla tartışan 21 yaşındaki genç, kardeşini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin dakikalarca uğraştığı şahıs, babasının gelmesiyle ikna oldu. Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen genç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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