Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine soruşturma
İstanbul'da bulunan özel Fransız liseleri ile ilgili Rekabet Kurulu soruşturma başlattı. Saint-Joseph, Saint Benoit, Notre-Dame de Sion, Saint-Michel ve Sainte Pulcherie Fransız liselerinin rekabet ihlali tespit edilirken, olayla ilgili savunmaları istendi.
Rekabet Kurulu, İstanbul'daki Fransa menşeli özel eğitim kurumları hakkında yürüttüğü soruşturmada sözlü savunmaları aldı. Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirildi.
Algan, İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeli özel eğitim kurumlarına, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.
PARA CEZASI İSTENDİ
Soruşturma heyeti temsilcisi de inceleme, tespit ve değerlendirmeler neticesinde Özel Saint-Joseph, Özel Saint Benoit, Özel Notre-Dame de Sion, Özel Saint-Michel ve Özel Sainte Pulcherie Fransız liselerinin, okul kayıt ücretleri, ücreti oluşturan unsurlar ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ederek kanunun ilgili maddesini ihlal ettiğini bildirdi.
Kurul, okullarda görev yapan Fransız öğretmenler ile Türk öğretmenler arasındaki maaş farkının çok açıldığı ve Türk öğretmenlere verilen zam oranlarının okullar arasında anlaşmalı olarak belirlendiğini tespit etti. Soruşturma heyeti, bu nedenle teşebbüslere iki ayrı idari para cezası uygulanmasını talep etti.
SAVUNMA VERDİLER
Konuşmaların ardından teşebbüslerin sözlü savunmaları alındı. İddiaları reddeden teşebbüs temsilcileri, okullar arasında bir ücret anlaşması yapmadıklarını savundu.
Fransız okulları adına savunma yapan avukatlar, Fransız liselerinin kâr amacı güden kurumlar olmadığını ve kâr amacı güden profesyoneller tarafından yönetilmediğini ifade etti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Avukatlar, okullara öncelikli olarak ceza verilmemesini, ancak eğer bir ceza verilecekse dahi iki ayrı ihlalden dolayı değil, bunun tek bir dosyaya çevrilerek tek bir ceza uygulanması gerektiğini ileri sürdü.
Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda kurumun internet sitesinden duyurulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?
- e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...
- Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...
- HAVA DURUMU | İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış alarmı! Günlerce sürecek | 18-22 Nisan 2024
- Bugün okul var mı, yok mu? 18 Nisan 2024 Perşembe Tokat'ta okullar tatil mi, kaç gün? MEB-Valilik son dakika açıklama...
- Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye'nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...
- 9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...
- Kuru fasulyeye 2 damla ekleyin: Hem lezzeti arşa çıksın hem gaz yapmasın
- Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!
- Bu dağa giden zengin oluyor! Herkes peşinde, altın fışkırıyor: Her gün 7 bin dolarlık...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! Harita yayınlandı: 3 gün sürecek | İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan
- 10 saniye içinde sadece dahi olmaya en yakın olanlar pilot resimlerindeki 3 farkı buluyor!