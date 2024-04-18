Kadıköy’de hareketli gece! 8 yerinden bıçaklandı yoldan geçen taksici hastaneye yetiştirdi

"YARALI OLDUĞUNU GÖRÜNCE HEMEN ARACIMA ALDIM"

O anları anlatan Ferit Karadağ, "Ben ticari taksi kullanıyorum. Buradan Moda'ya doğru çıkmaya çalışıyordum. Önümde bir araç vardı. Vatandaşın birisi bu araçların arasından gelerek bu öndeki arabaya binmeye çalıştı. Öndeki araç almadı. Almayınca bana sıra geldi. Bir baktım adam yaralı, yaralı olduğunu görünce hem de kanamalı yaralı baya bir kan akıyordu. Hemen aracıma aldım 'beni en yakın hastaneye götür, beni bıçakladılar' dedi.