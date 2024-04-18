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Bursa'da facia ucuz atlatıldı! Freni boşalan kamyon eve girdi

Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Bursa’da facia ucuz atlatıldı! Freni boşalan kamyon eve girdi

Bursa’da freni boşalan kamyon önce elektrik direğine çarptı ardından eve girdi. Kazada yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi.

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