Organlarını bağışlayan Melek’ten acı haber! Üç gün sonra kazada hayatını kaybetti





Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Önder ile arkasında yolcu olarak bulunan Melek Karakaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Tedavisi tamamlanan sürücü Ziya Önder tedavisinin ardından taburcu oldu. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş ise 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.