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Kocaeli’de dehşet! Tartıştığı kişiyi bıçakladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Kocaeli’de dehşet! Tartıştığı kişiyi bıçakladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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