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Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Mersin’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mersin'de kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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