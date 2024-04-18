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Kayseri'de suya indirim! Su ücretine yüzde 30 indirim yapıldı...

Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Kayseri’de suya indirim! Su ücretine yüzde 30 indirim yapıldı...

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinde su ücretinde yüzde 30 indirim yapılması talebi kabul edildi. Diğer yandan hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına da devam edilecek. İşte detaylar...

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