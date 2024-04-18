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14 ilde FETÖ operasyonu! KISKAÇ-12 operasyonunda 60 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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14 ilde FETÖ operasyonu! KISKAÇ-12 operasyonunda 60 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "14 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-12” operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

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