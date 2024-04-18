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İzmir'de 3 ayrı fabrikada yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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İzmir’de 3 ayrı fabrikada yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Son dakika haberine göre İzmir'de 3 ayrı plastik fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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