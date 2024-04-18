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Kayseri'de kavga sonucu birisini öldürüp kaçan katil yakalandı

Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Kayseri’de kavga sonucu birisini öldürüp kaçan katil yakalandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu şahsı öldürüp kaçan şahıs yakalandı. Şahıs olay yerinden kaçarken polisin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alındı. İşte detaylar...

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