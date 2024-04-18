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Adıyaman'da 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Adıyaman’da 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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