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İstanbul Pendik’te taksiciyle sopa ile saldırı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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İstanbul Pendik’te taksiciyle sopa ile saldırı kamerada

Pendik'te trafikte ilerleyen taksi şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen şahıslar taksi şoförüne tekme ve yumruk ile saldırdılar. Saldırı anı bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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