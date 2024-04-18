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Kartal’da uyuşturucu kullanan gençler arasında kavga! Gözaltılar var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Kartal’da uyuşturucu kullanan gençler arasında kavga! Gözaltılar var

Kartal’da, iddiaya göre bir binada uyuşturucu madde kullanan 1 kız, 3 erkek arasında kavga çıktı. Çığlık üzerine mahalle sokağa dökülürken, şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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