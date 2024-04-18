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Bohçacı kılığına girip vurgun yaptılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Bohçacı kılığına girip vurgun yaptılar

Şanlıurfa'da bohçacı kılığında bir eve giren 3 kadın hırsız yüklü miktarda para ve ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların eve giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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