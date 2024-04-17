Yürüyen merdivendeki fırçalar meğer bunun içinmiş! Duyan şaşırıyor...
Günlük hayatta alışveriş merkezlerinde, metro istasyonlarında ve havalimanlarında sıkça kullandığımız yürüyen merdivenlerin kenarlarında bulunan fırçalar, birçok kişinin dikkatini çekiyor. İşte, o fırçaların kullanım amacı!
Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız yürüyen merdivenlerin kenarlarında bulunan fırçalar, birçok kişinin dikkatini çekmektedir. Ancak, çoğu kişi bu fırçaların gerçek amacını bilmiyor. İşte detaylar...
ASIL AMACI BAKIN NEYMİŞ!
Aslında, bu fırçaların kullanım amacı ayakkabıları temizlemek değildir. Yürüyen merdivenlerin kenarlarına yerleştirilen fırçaların temel görevi, merdiven ile yan panel arasına herhangi bir cismin düşüp sıkışmasını engellemektir. Bu sayede, mekanizmanın bozulması önlenir ve güvenli bir kullanım sağlanır.
Ayrıca, bu fırçaların bir diğer önemli işlevi ise insanların kıyafetlerinin veya uzun saçlarının yürüyen merdivenin mekanizmasına sıkışmasını önlemektir. Bu şekilde oluşabilecek tehlikelerin önüne geçilir ve kullanıcıların güvenliği sağlanmış olur.
Yani, yürüyen merdivenlerdeki fırçaların asıl amacı, mekanizmanın düzgün çalışmasını sağlamak ve kullanıcıların güvenliğini temin etmektir. Ayakkabı temizliği gibi yanlış bir algıya sahip olmak, gerçek amacını anlamamıza engel olabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye'nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...
- 9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...
- Kuru fasulyeye 2 damla ekleyin: Hem lezzeti arşa çıksın hem gaz yapmasın
- Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!
- Bu dağa giden zengin oluyor! Herkes peşinde, altın fışkırıyor: Her gün 7 bin dolarlık...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! Harita yayınlandı: 3 gün sürecek | 17-21 Nisan 2024
- 10 saniye içinde sadece dahi olmaya en yakın olanlar pilot resimlerindeki 3 farkı buluyor!
- 3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB'den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!
- 3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…
- Çalışanlara gümüş kasede sunuldu! Bu şartı karşılayana her ay 325 Euro...
- Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN'a yatacak
- Sert Havlulara Son! Kuş Tüyü Gibi Yumuşak Havluların Sırrı Bu Yöntemde!