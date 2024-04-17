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Yürüyen merdivendeki fırçalar meğer bunun içinmiş! Duyan şaşırıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Yürüyen merdivendeki fırçalar meğer bunun içinmiş! Duyan şaşırıyor...

Günlük hayatta alışveriş merkezlerinde, metro istasyonlarında ve havalimanlarında sıkça kullandığımız yürüyen merdivenlerin kenarlarında bulunan fırçalar, birçok kişinin dikkatini çekiyor. İşte, o fırçaların kullanım amacı!

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız yürüyen merdivenlerin kenarlarında bulunan fırçalar, birçok kişinin dikkatini çekmektedir. Ancak, çoğu kişi bu fırçaların gerçek amacını bilmiyor. İşte detaylar...

ASIL AMACI BAKIN NEYMİŞ!

Aslında, bu fırçaların kullanım amacı ayakkabıları temizlemek değildir. Yürüyen merdivenlerin kenarlarına yerleştirilen fırçaların temel görevi, merdiven ile yan panel arasına herhangi bir cismin düşüp sıkışmasını engellemektir. Bu sayede, mekanizmanın bozulması önlenir ve güvenli bir kullanım sağlanır.

Ayrıca, bu fırçaların bir diğer önemli işlevi ise insanların kıyafetlerinin veya uzun saçlarının yürüyen merdivenin mekanizmasına sıkışmasını önlemektir. Bu şekilde oluşabilecek tehlikelerin önüne geçilir ve kullanıcıların güvenliği sağlanmış olur.

Yani, yürüyen merdivenlerdeki fırçaların asıl amacı, mekanizmanın düzgün çalışmasını sağlamak ve kullanıcıların güvenliğini temin etmektir. Ayakkabı temizliği gibi yanlış bir algıya sahip olmak, gerçek amacını anlamamıza engel olabilir.

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