Yürüyen merdivendeki fırçalar meğer bunun içinmiş! Duyan şaşırıyor...

Ayrıca, bu fırçaların bir diğer önemli işlevi ise insanların kıyafetlerinin veya uzun saçlarının yürüyen merdivenin mekanizmasına sıkışmasını önlemektir. Bu şekilde oluşabilecek tehlikelerin önüne geçilir ve kullanıcıların güvenliği sağlanmış olur.