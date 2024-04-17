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Uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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