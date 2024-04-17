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Hapishane konseptli kafede garsonlar gardiyan kıyafetiyle servis yapıyor

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Hapishane konseptli kafede garsonlar gardiyan kıyafetiyle servis yapıyor

Bursa’da 'hapishane' konseptli kafenin garsonları, gardiyan kıyafeti ile parmaklıklar ardındaki hücrelerde bekleyen müşterilerine servis yapıyor. İşletme sahibi Alp Bedirhan Kıbıcı (27), “Bazıları birbirlerine, ‘Allah kurtarsın’ diyerek espri yapıyor. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara, ‘Bedel ödendi’ gibi yorumlar yapılıyor. Hücrelere girmek için insanlar sıra bekliyor” dedi.

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