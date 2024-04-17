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Yalova'da korkutan orman yangını! 2 kişi gözaltında

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Yalova’da korkutan orman yangını! 2 kişi gözaltında

Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çevre il ve ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından alevler söndürülürken, yangının çıkış anında bölgede görülen 2 kişi gözaltına alındı.

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