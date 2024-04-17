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Büyükçekmece‘de otomobil göle uçtu

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Büyükçekmece‘de otomobil göle uçtu

Büyükçekmece'de TIR'a çarpmamak için ani manevra yapan otomobil göle uçtu. Otomobil sürücüsü kazada hayatını kaybetti. Otomobil yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla gölden çıkarıldı.

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