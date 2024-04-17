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Artvin'de çöp sahasında yangın!

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Artvin’de çöp sahasında yangın!

Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı.

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