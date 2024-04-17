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Uzman isimlerden kene ısırması uyarısı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Uzman isimlerden kene ısırması uyarısı

Havaların ısınmasıyla birlikte kenelerde çıkmaya başladı. Kene ısırması sonucu meydana gelebilecek Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

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