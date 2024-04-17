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Şarjlı süpürge bomba gibi patladı! İtfaiye ekipleri balkondaki vatandaşın imdadına yetişti

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Şarjlı süpürge bomba gibi patladı! İtfaiye ekipleri balkondaki vatandaşın imdadına yetişti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde prizde olan şarjlı süpürgenin patlaması sonrası evi duman kapladı. Büyük korku yaşayan ev sahibi balkonda mahsur kalırken itfaiyenin kurtardığı vatandaş hastaneye götürüldü. İşte detaylar...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde prizde olan şarjlı süpürgenin patlaması neticesinde evi duman kapladı. Korkuyla uyanan ev sahibi, duman dolayısıyla balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uluışık Caddesinde bulunan binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, prize takılı olan şarjı süpürgenin patlaması neticesinde evi duman sardı.

O sırada evde uyuyan U.K. korkuyla uyandı. Evi dumanla kaplı gören ev sahibi balkona çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olayyerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkonda mahsur kalan U.K'yi itfaiye aracıyla sepete alınarak aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen U.K'ye oksijen verilerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise evdeki dumanları tahliye etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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