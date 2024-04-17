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Kocaeli'nde Motosikletli 2 şüpheli park halindeki araçları kurşunlayarak kaçtı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Kocaeli’nde Motosikletli 2 şüpheli park halindeki araçları kurşunlayarak kaçtı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

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