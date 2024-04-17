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BATEM, 91 yılda 185 çeşidi tescilleyerek tarıma kazandırdı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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BATEM, 91 yılda 185 çeşidi tescilleyerek tarıma kazandırdı

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü (BATEM) Abdullah Ünlü, AR-GE çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan enstitülerinin turunçgilden nar çeşitlerine, susamdan tropikal meyvelere 185 çeşidi tescilleyerek tarıma kazandırdığını söyledi.

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