Çaydanlıktaki kireci tek seferde temizliyor! Sadece 2 malzemeyle...

Daha sonra, sünger yardımıyla hafifçe ovuşturarak demliği temizleyin. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, bol su ile durulayarak kireç ve karbonat kalıntılarını temizleyin. Böylece çaydanlıklarınız pırıl pırıl olacak. Bu basit ve doğal yöntemle kireç lekelerinden kolayca kurtulabilir ve sağlıklı bir şekilde temizlik yapabilirsiniz.