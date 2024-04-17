Tuzla'da kontrolden çıkan araç üst geçitten yere çakıldı
İstanbul Tuzla'da bir otomobil, savrularak üst geçitten yaklaşık 5 metre yükseklikteki alt geçide düştü. Sürücü kazada yaralanırken, araç ağır hasar aldı.
Tuzla'da otomobil, yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 08.20 sıralarında, Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.D yönetiminde bulunan 39 AH 055 plakalı otomobil Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Savrulan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.
Kazada, otomobilin sürücüsü S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
"VİRAJ VAR, BİLMEYENLER SÜREKLİ KAZA YAPIYOR"
Mahalle sakini Önder Yılmaz, "Evimde balkonda çay içiyordum. Sesi duyduğum gibi koştum, arabayı burada uçmuş halde gördüm. Araçta kadın şoför vardı, bilinci açıktı. Gerekli yerleri aradım. Araçta yangın riskine karşın emniyet kemerini çözüp hazır beklettik. Ambulans hızlı geldi. Hızlı gelmeseydi biz çıkaracaktık kadını. Arabadan duman çıkıyordu. Yangın riski vardı. 1994'ten beri yaklaşık burada oturuyorum. Yolda viraj var, bilmeyenler sürekli kaza yapıyor. Bu şekilde çok kaza oluyor." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!
- Bu dağa giden zengin oluyor! Herkes peşinde, altın fışkırıyor: Her gün 7 bin dolarlık...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! Harita yayınlandı: 3 gün sürecek | 17-21 Nisan 2024
- 10 saniye içinde sadece dahi olmaya en yakın olanlar pilot resimlerindeki 3 farkı buluyor!
- 3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB'den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!
- 3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…
- Çalışanlara gümüş kasede sunuldu! Bu şartı karşılayana her ay 325 Euro...
- Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN'a yatacak
- Sert Havlulara Son! Kuş Tüyü Gibi Yumuşak Havluların Sırrı Bu Yöntemde!
- Şehirlerin Osmanlı Dönemindeki İsimleri Bakın Neymiş! 1300’lerden 2020’lere Harita Böyle Yenilendi
- Emekliye 3'lü ek iyileştirme tablosu! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye liste yayımlandı, zam hesabı yapıldı! %10 + 6 aylık enflasyon...
- Yunuslar Saklandı! 11 Saniyede Kaçını Bulabilirsin? Zekanı Göster!