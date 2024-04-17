Tuzla’da kontrolden çıkan araç üst geçitten yere çakıldı

"VİRAJ VAR, BİLMEYENLER SÜREKLİ KAZA YAPIYOR"

Mahalle sakini Önder Yılmaz, "Evimde balkonda çay içiyordum. Sesi duyduğum gibi koştum, arabayı burada uçmuş halde gördüm. Araçta kadın şoför vardı, bilinci açıktı. Gerekli yerleri aradım. Araçta yangın riskine karşın emniyet kemerini çözüp hazır beklettik. Ambulans hızlı geldi. Hızlı gelmeseydi biz çıkaracaktık kadını. Arabadan duman çıkıyordu. Yangın riski vardı. 1994'ten beri yaklaşık burada oturuyorum. Yolda viraj var, bilmeyenler sürekli kaza yapıyor. Bu şekilde çok kaza oluyor." ifadelerini kullandı.

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