17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta yemeği beğenmeyince garsonu böyle dövdüler

Esenyurt'ta yemeği beğenmeyince garsonu böyle dövdüler

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
ABONE OL
Esenyurt’ta yemeği beğenmeyince garsonu böyle dövdüler

Esenyurt’ta alışveriş merkezinde hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediği söyleyerek değiştirmek istedi. Restoran personeli değişimi reddedince sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının yanındakiler restoran çalışanını tekme tokat dövdü. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar kameraya yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA