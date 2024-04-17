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Türkiye genelinde yağışlar geçen seneye yüzde 27 azaldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Türkiye genelinde yağışlar geçen seneye yüzde 27 azaldı

Türkiye genelinde mart ayında yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı. Bu sene aynı dönemde metrekareye düşen yağış miktarı ise 69,5 kilogram oldu. Akdeniz Bölgesi son 11 yılın en düşük mart ayı yağışını aldı.

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