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Tunceli'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Tunceli’de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde balık tutmaya gittiği nehir kenarında oltası yüksek gerilim hattıyla temas eden Ersin Akgün (40), akıma kapılıp, yaralandı.

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