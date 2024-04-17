Bartın’da kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Samet Aymaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferdi Çekiç'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.