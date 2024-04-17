Bartın'da kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bartın'da saat 05.30 sularında kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Özel İdare kavşağında meydana geldi. Türbe mevkiinden Çatmaca yönüne giden Ferdi Çekiç yönetimindeki 06 DDG 546 plakalı otomobil, kavşakta Karaköy yönüne giden Samet Aymaz (24) yönetimindeki 74 BG 014 plakalı otomobille çarpıştı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Samet Aymaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferdi Çekiç'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kozcağız beldesindeki bir markette çalışan Samet Aymaz'ın sabah işe giderken kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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