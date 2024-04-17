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Trafikte akrobasi gösterisi yapan 3 motosikletliye 95 bin lira ceza

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Trafikte akrobasi gösterisi yapan 3 motosikletliye 95 bin lira ceza

Mardin’in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye 95 bin 926 TL para cezası verildi.

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