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Çatalca'da eşini tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Çatalca’da eşini tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Çatalca'da, eşini tabancayla vurarak öldüren kişi ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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