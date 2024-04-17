17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de korkunç ölüm! Tabancasını kurcalayan torununu silahı elinden almak istedi: Kazara öldürdü

Kayseri'de korkunç ölüm! Tabancasını kurcalayan torununu silahı elinden almak istedi: Kazara öldürdü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
ABONE OL
Kayseri’de korkunç ölüm! Tabancasını kurcalayan torununu silahı elinden almak istedi: Kazara öldürdü

Kayseri'de Derviş Balak (67), tabancasını kurcalayan torunu İbrahim Balak'ı (24), silahı elinden almak isterken kazara vurarak öldürdü. Gözaltına alınan dede Balak, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA