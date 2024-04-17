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Teleferik faciası havadan böyle görüntülendi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Teleferik faciası havadan böyle görüntülendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasının yaşandığı alandaki enkaz havadan görüntülendi. Ortadan ayrılan direk, direğin parçası, kopan direk parçasının zarar verdiği teleferik kabini görüntülere yansıdı. Direğin çarpması sonucu kabinden kopan parçalar ve tellerin etrafa dağıldığı görüldü.

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