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Kırıkkale'de virajı alamayan kamyonet takla attı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Kırıkkale’de virajı alamayan kamyonet takla attı

Kırıkkale'de viraja hızlı giren bir kamyonet kontrolden çıkarak takla attı. Sabah saatlerinde yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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